Miten poliisi saa hoidettua hälytykset ja rikostutkinnat, jos huomio kuluu liikkumisrajoitusten valvontaan? Näin Maria Ohisalo vastasi eduskunnalle

Sisäministeri toivoi myös kaikkien kansanedustajien tukevan viestinnällään sitä, että suomalaiset tietäisivät, mistä rajoituksissa on kyse.

"Me olemme lastuja laineilla"

– On pohdittu. Mutta sitten täytyy myöskin ottaa realismi huomioon, Kiuru totesi.

Vastaus jatkui viittauksella Ilmari Kiannon runoon Lastu lainehilla, jonka Jean Sibeliuksen sävellys on tehnyt kuuluisaksi.

– Me olemme lastuja laineilla, ja me yksin hankkisimme rokotteita tilanteessa, jossa rokotteita ei ollut vielä keksittykään viime kesän aikana, Kiuru sanoi.

Kiurun mukaan EU-kiintiöissä on pysyttäydytty siksi, että kiintiöiden avulla varmistetaan, että kaikki EU-kansalaiset ja sen mukana myös suomalaiset saavat rokotuksen.

Perussuomalaisten Ranne kysyi asiakirjojen salaamisesta

Liikkumisrajoitusten valmistelussa ihmetystä on herättänyt se, että valtioneuvoston kanslia päätti salata oleellisia lainvalmisteluun liittyviä asiakirjoja eikä luovuttanut niitä medialle.

– Olette aivan oikeassa siinä, että näin poikkeuksellisessa kriisitilanteessa ja näin poikkeuksellisen lakitoimen äärellä on syytä olla avoin, Saarikko sanoi.

– Hallituksen päälinja on avoimuus, ja hallituksen päälinja on viestintä, jossa meillä ilman muuta on aina parannettavaa, Saarikko sanoi.