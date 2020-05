Miksi Japani on selvinnyt koronakriisistä melko matalin tartuntaluvuin? – syynä voivat olla nämä tekijät

Verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin, Venäjään, Brasiliaan ja Euroopassa pahiten kärsineisiin maihin Japani on päässyt pandemiasta suhteellisen vähällä. Worldometer-sivuston mukaan tapauksia on Japanissa raportoitu reilut 16 500 ja koronavirukseen liittyviä kuolemia on tiedossa 820.