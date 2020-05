Itsemurhien määrä laski Japanissa merkittävästi sen jälkeen, kun ihmiset pakotettiin pysymään kotona – huolena nyt kriisin jälkeinen aika

Itsemurhia on tilastoitu viime kuulta 1455. Määrä on 359 pienempi kuin viime vuoden huhtikuussa.

Pudotuksen taustalla on arveltu olevan koronaviruksen aiheuttamia syitä: ihmiset viettävät tavallista enemmän aikaa kotona, yhä harvempi joutuu käyttämään aikaa työmatkoihin ja koulujen alkamista on lykätty.

The Guardianin mukaan itsemurhien määrä on laskenut Japanissa vuodesta 2003 alkaen, mutta koronakriisin on pelätty kääntävän lukemat jälleen nousuun. Lehden haastatteleman asiantuntijan mukaan huolena on nyt, että pandemian talousvaikutukset voivat näkyä itsemurhaluvuissa viiveellä.