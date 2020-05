Japanin hallitus haluaa lopettaa koronapoikkeustilan etuajassa – maassa kuollut viisi ihmistä miljoonaa asukasta kohti

– Uusien tapauksien ilmaantuvuus on laskenut alle sen määrän joka se oli maaliskuun puolivälissä, kun tartunnat alkoivat levitä, sanoi viruksen vastaisista toimista vastaava ministeri Yasutoshi Nishimura.

Poikkeustila lopetettaisiin 39:ssä Japanin 47 prefektuurista. Poikkeustilasta päätettäneen sen jälkeen kun asiasta on tehty vielä toinen tutkimus ensi viikon lopussa.

Nykyisten määräysten mukaan poikkeustilan on määrä loppua vasta toukokuun lopussa.

Japanissa on todettu runsaat 16 000 koronavirustartuntaa ja viruksen seurauksena on kuollut 678 ihmistä. Väkilukuun suhteutettuna Japanissa on kuollut viisi ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli keskiviikkona 51.