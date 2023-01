Mikko Savola aloittaa tänään puolustusministerinä – Kaikkonen isyysvapaalle

Kaikkonen siirtyy isyysvapaalle

Kaikkosen on määrä palata puolustusministerin tehtäviin maaliskuun alussa.

– Vaikka ministerin tehtävä on hyvin tärkeä, jossain kohtaa on kyettävä laittamaan myös perhe etusijalle. Emme ole vielä valmiita laittamaan vauvaa päivähoitoon, joten tässä kohtaa on oma vuoroni ottaa enemmän vastuuta lastenhoidosta. Näin myös haluan toimia, Kaikkonen kertoi joulukuussa STT:lle.