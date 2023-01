Mikko Savola aloitti puolustusministerinä – "Tärkein tavoitteemme on saattaa Nato-jäsenyys maaliin"

Savola on kolmannen kauden kansanedustaja Vaasan vaalipiiristä. Hän on perehtynyt urallaan poliitikkona puolustusasioihin ja istunut muun muassa eduskunnan puolustusvaliokunnassa. Lisäksi hän on ollut Naton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnassa ja Reserviläisliiton puheenjohtajana.