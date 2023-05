”Mikko perkele, tee se!” Leijonien NHL-supertähti naurahti yleisön reaktioille – maalittomuuteen letkeä luikautus

MM-puolivälierä Kanada-Suomi torstaina 25.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

– Varmaan tuo tilanne näkyi vähän. Sen lisäksi he pelasivat eilen, mikä varmasti myös vaikutti. Joskus tuollaiset ovat vaikeita pelejä, kun kaverilla ei ole enää mitään panosta, ja he tulevat vain pelailemaan. Puolustimme hyvällä asenteella, tästä on hyvä jatkaa, Rantanen ynnäili.