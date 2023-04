Leveä hymy hämää – Leijonat-tähti nähnyt SM-liigan ihmeentekijän työtä läheltä: "Se on varmasti kaiken ydin"

Niemelä luotsasi Pelicansin runkosarjan neloseksi, ja nyt joukkue on enää voiton päässä Liigan finaaleista . 39-vuotias valmentaja luotsaa lahtelaisia nyt kolmatta kautta.

Leijonien luottopelaajiin nousseelle, olympia- ja MM-kultamitalisti Hannes Björniselle Niemelä on tuttu jo yli vuosikymmenen takaa Pelicansin C-junioreista.

– Hän on ollut kyllä tosi hyvä koutsi, ja kyllä hän on nyt näyttänyt, että tulee tulostakin. Hän on saanut valmennusryhmänsä kanssa nuoren joukkueen hienosti pelaamaan, kehuu kauden Ruotsissa Brynäsin paidassa pelannut Björninen MTV Urheilulle.