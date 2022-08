Mike Tysonille riitti – antaa palaa häntä käsittelevästä uutuudesta: "En unohda"

Tyson on näreissään siitä, että yhdysvaltalainen Hulu on piakkoin julkaisemassa hänen tarinansa ilman hänen suostumustaan niin sanottuna autorisoimattomana elämäkertana. Yhdysvaltalainen nyrkkeilylegenda on julkaissut sosiaalisessa mediassa useita Hulua kritisoivia kirjoituksia.

– Älä anna Hulun huijata sinua. En tue heidän tarinaansa minun elämästäni, Tyson muun muassa kirjoitti.

– Ei ole 1822. On 2022. He varastivat elämäntarinani eivätkä maksaneet minulle. Hulun johdolle olen vain n*****i, jonka he voivat myydä huutokaupassa.

Tyson sen sijaan kiitteli vapaaotteluorganisaatio UFC:n puheenjohtajaa Dana Whitea siitä, että tämä on kieltäytynyt Hulun tarjouksista mainostaa tulevaa sarjaa. Tysonin mukaan Hulu on yrittänyt "epätoivoisesti maksaa Dana Whitelle miljoonia" tarjoamatta hänelle itselleen dollariakaan.

– Hän hylkäsi sen (tarjouksen), koska hän kunnioittaa ystävyyttä ja ihmisten arvokasta kohtelua. En koskaan unohda, mitä hän teki hyväkseni, kuten en unohda sitäkään, mitä Hulu varasti minulta.

Tyson oli tölvinyt Hulua jo helmikuussa 2021, kun se ilmoitti elämäkertaprojektista.

"Saako tarina kyseenalaistamaan?"

Mike-niminen kahdeksan jakson sarja alkaa 25. elokuuta. Hulun tuottaja Karen Gist kertoi The Athleticin mukaan, että he haluavat kertoa puolueettoman tarinan, ja yleisö saa päättää, mitä he ajattelevat tai tuntevat.