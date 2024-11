Alppihiihtokuningatar Mikaela Shiffrinin oli mahdollista saavuttaa sadas maailmancupin osakilpailuvoitto kotimaassaan Yhdysvalloissa, kun Killingtonissa käytiin suurpujottelukilpailu lauantaina. Kisa sai kuitenkin dramaattisen päätöksen.

Sisäsuksivirhe toisen laskun loppupuolella esti ennätysjuhlat. Shiffrin pyörähti takaperin ympäri ja laski rajun näköisesti ulos. Amerikkalainen jäi pitkäksi aikaa radan reunalle makaamaan.

– Tämänhetkinen tilanne on ehdottomasti hälyttävä. Mikaela Shiffrin on itse asiassa edelleen jumissa rinteen reunalla, ja hänet viedään helikopterilla lähimpään sairaalaan. Kelkka on jo saapunut onnettomuuspaikalle, OA Sport kertoi lääkintäjoukkojen saavuttua paikalle.

Shiffrin näytti loukkaantuneen kaatumisensa yhteydessä. Häntä hoidettiin radan reunalla yli varttitunnin ajan ennen siirtämistä. Mahdollisen vamman vakavuudesta ei kuitenkaan ole vielä tietoa. Huolestuttavaa on, etteivät hänen suksensa irronneet kaatumisen yhteydessä.

Voitto Ruotsiin

Shiffrin johti avauslaskun jälkeen 0,32 sekunnilla Ruotsin Sara Hectoria, joka kuittasi voiton.

Shiffrin, 29, ohitti jo hyvän aikaa sitten edellisen alppiennätyksen, Ruotsin Ingemar Stenmarkin 86 osakilpailuvoiton rajan.

Shiffrin on voitokkain aktiiviurheilija, kun kaikki hiihtolajit lasketaan mukaan.

Suomen Erika Pykäläinen oli mukana Killingtonin suurpujottelussa, mutta laski ulos avauskierroksella.