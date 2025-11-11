Nashville Predatorsin suomalaisvahti Juuse Saroksen ilta NHL:ssä oli painajaismainen.

Saros nousi esille jo ennen New York Rangersia vastaan pelattua ottelua, kun hän pelasi alkulämmittelyissä kivi, sakset, paperi -peliä nuoren fanin kanssa. Saros hävisi, joten hän heitti oman maalivahdinmailansa katsomoon.

NHL hehkutti kohtaamista X-tilillään.

– Hetki, jota tämä nuori Juuse Saros -fani ei tule unohtamaan, NHL hekumoi julkaisemansa videon yhteydessä.

Itse ottelusta muodostui Saroksen osalta karmiva. Rangers tykitti Saroksen selän taakse kahdessa erässä viisi maalia, minkä seurauksena suomalaistähti vaihdettiin Nashvillen maalilta. Lopulta Sarokselle merkittiin vain seitsemän torjuntaa.

Saroksen korvannut Justus Annunen joutui taipumaan kerran, ja NY Rangers vei täyden pistepotin lopulta 6–3-voitolla.

Nashvillen Erik Haula ja Rangersin Urho Vaakanainen saalistivat ottelussa yhden syöttöpisteen.