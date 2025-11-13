Jääkiekon NHL:ssä New York Rangers haki vierasvoiton Tampa Bay Lightningista maalein 7–3.
Rangersin suomalaispuolustaja Urho Vaakanainen kirjautti syöttöpisteen Vincent Trocheckin päätöserän osumasta. Vaakanaisella on kuluvalta kaudelta kasassa nyt kolme syöttöpistettä.
Ottelun kovin pistenikkari oli Artemi Panarin, joka oli mukana syöttämässä neljää Rangersin kuudesta maalista.
Maalikuninkaan tittelin puolestaan jakoi Trocheckin kanssa Rangers-kollega Will Cuylle. Kumpikin heistä viimeisteli kaksi maalia.
Rangersin kausi on ollut erikoinen. Se on koko liigan paras vierasjoukkue (kahdeksan voittoa kymmenestä), mutta kotikentällä touhu on ollut nuhaista. Madison Square Gardenissa nippu on voittanut vain kerran.