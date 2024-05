Mikael Granlund saapui Leijoniin ja pisti heti merkille Konsta Heleniuksen – "Jotain samaa kuin mitä minussa oli"

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 10.-26.5.2024 Avausottelu Tshekki–Suomi pe 10.5. klo 21.20. Studio käyntiin jo klo 20.00! Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla sekä MTV Katsomo -palvelussa. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.

– Kuten olen aiemminkin sanonut, on ainutlaatuinen juttu päästä pelaamaan leijonapaidassa, Granlund kertoi keskiviikkona Prahan harjoitusjäähallin haastattelualueella.

– On aina ainutlaatuinen juttu päästä edustamaan Suomea. Henkilökohtaisesti on ollut isoin ja siistein juttu päästä pelaamaan leijonapaidassa. Olen aina mukana, kun se on mahdollista.

Vastaukset ovat taattua Granlundia. Mitä muuta päävalmentaja Jukka Jalosen luottomieheltä voisi odottaakaan?

NHL:n rupusakkeihin kuuluvassa San Josessa kelpo kauden pelannut Granlund saapui ohi leirityksen suoraan MM-kisapaikkakunnalle. Se yli 800 NHL:n runkosarjaottelun veteraanille suotakoon. Hän on näyttönsä antanut.

– Oli ajatus, että jos vain pysyn terveenä, lähden tänne, Granlund paalutti partiopojan innokkuudella.

Entinen teinitähti opastaa nykyistä

Granlund debytoi MM-kilpailuissa 13 vuotta sitten ja oli yksi avainpelaajista, kun Jalonen valmensi Suomen maailmanmestariksi.

Taitava hyökkääjä aloittaa perjantaina Prahassa uransa yhdeksännet aikuisten arvokilpailut. Jalosen komennossa kerta on jo viides. Granlund on nähty myös Erkka Westerlundin, Kari Jalosen ja Lauri Marjamäen kisajoukkueissa.

– On uusia jätkiä ja ensikertalaisia. He tuovat fressiä meininkiä. Olen katsonut EHT-pelejä. Joukkue on sitoutunut. Tähän on helppo tulla mukaan, Granlund kuvaili.

Hän kuuluu 32-vuotiaana konkariosastoon ja on pannut merkille tällä viikolla 18 vuotta täyttävän hyökkääjälupaus Konsta Heleniuksen kyvyt.

– Peluri hänestä tulee mieleen. Miten paljon pelaaja voikaan kehittyä vuodessa. Hän on hyvä ja vekkuli jätkä.

Granlund oli MM-debyyttinsä aikaan 19-vuotias ja osaa samaistua Heleniuksen tilanteeseen.

– Pääsin itsekin nopeasti uudelle tasolle. SM-liiga, EHT ja MM, Granlund luetteli.

– Kun on tietty taitopankki, pystyy sopeutumaan nopeasti uudelle tasolle. Heleniuksessa on tältä osin jotain samaa kuin mitä minussa oli.

Miten pyrit hyödyntämään kokemustasi, kun olet esimerkki nuorille pelaajille, ja tuoko vastuunkantaminen taakkaa?

– Ei tuo taakkaa. Teen asiat ja toivottavasti pystyn näyttämään esimerkkiä. Olen päässyt vaihtamaan muutaman sanan (Heleniuksen kanssa) ja sanonut, että anna mennä vaan. Nämä (MM-kilpailut) ovat ainutlaatuisia juttuja.

– Joka ikinen jätkä on täällä syystä ja tehnyt asiat hyvin, että on päässyt tänne.

Pitkä ja hieno matka

Jotain ainutlaatuista on myös Granlundissa.

Jääkiekko saa pelimiehen silmät edelleen loistamaan pitkän ja rasittavan NHL-kauden jälkeen. Hän on valmis venyttämään kauttaan MM-kilpailuissa, joissa Suomi ei lukeudu tällä kertaa suosikkeihin. Kaksinkertainen maailmanmestari ei juokse menestyksen perässä vaan on valmis tekemään sitä.

MM-kilpailut on Jalosen viimeiset Leijonien päävalmentajana, mutta sekään ei Granlundin mukaan ollut erityinen syy saapua Prahaan.

– En tee valintaa noin. Mutta samaan aikaan on sanottava, että on hienoa olla mukana. Takana on pitkä ja hieno matka, mutta se ei vaikuttanut päätökseeni. Maajoukkuepaita on se, mikä kiinnostaa.

Kysytään lopuksi Jaloselta, mitä hän odottaa luottomieheltään?

– Ihan sitä omaa itseään niin kentällä kuin sen ulkopuolella. Treeneissä nähtiin taas, että kyseessä on maailmanluokan pelaaja: pelinopeus, kiekollinen taito, oveluus ja juonikkuus näkyvät nopeasti. Sen takia hän pelaa NHL:ssä ja isossa ruudussa siellä.

Onko Granlund kehittynyt pelaajana johtajaominaisuuksiensa osalta?