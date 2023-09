"Mikä tahansa influenssavirustyyppi voi aiheuttaa epidemian" – syksyn influenssakaudessa vielä lukuisia kysymysmerkkejä

Syksyn alkaminen tarkoittaa yleensä myös sairastelukauden alkua. Virukset leviävät syksyllä kesää helpommin muun muassa siksi, että lämpimien kesäpäivien jälkeen vietetään enemmän aikaa sisätiloissa. Näin viruksilla on huomattavasti paremmat mahdollisuudet levitä ihmisestä toiseen vaikkapa töissä, kouluissa, päiväkodeissa ja harrastuksissa.

Yksittäisiä influenssatapauksia on jo rekisteröity, mutta niistä on vaikea tehdä tulkintoja pidemmälle syksyyn.

– Yksittäisiä tartuntoja on raportoitu tartuntatautirekisteriin, mutta sen perusteella on hyvin vaikea sanoa, millainen tulevasta influenssakaudesta tulee. Mikään ei viittaa siihen, että kausi olisi piakkoin alkamassa, Ikonen kertoo.

Kausi-influenssaepidemia ajoittuu Suomessa yleensä lokakuun ja huhtikuun välille ja huippu saavutetaan tavallisesti helmi-maaliskuussa, mutta koronapandemian jälkeen kausien ajankohtaa on ollut vaikeampi ennustaa. Esimerkiksi viime vuonna tartuntahuippu nähtiin jo vuodenvaihteen aikaan.

– Pitää muistaa, että influenssavirukset ovat hyvin muuntuvia viruksia, jotka voivat tässä pitkän influenssakauden aikana myös muuntua ja kun on useita eri influenssaviruksia, ne voivat tulla pitkin talvea eri aikaan, Ikonen huomauttaa.

Ei huolta rokotesuojasta

– Kesän aikana oli influenssaepidemioita eteläisen pallonpuoliskon maissa. Siellä influenssan aktiivisuus on ollut hyvin vaihtelevaa maittain, mutta tartuntamäärät ovat palanneet koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Siellä on kaikkia eri influenssatyyppejä kiertänyt, eli sinänsä meillä Suomessa on mahdollisuus mille tahansa influenssavirustyypille epidemian aiheuttajana, Ikonen kertoo.