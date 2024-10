Mika Saukkosen TTK-taival on herättänyt keskustelua – näin selostaja itse vastaa: "Ymmärrän sen, että joku pahoittaa mielensä"

Kaksikko kertoi MTV Uutisille suoran lähetyksen päätteeksi tunnelman olleen esityksen jälkeen hyvä, kuten on ollut kaikista heidän tähän astisista tansseistaan.

Urheilutoimittajana sekä -selostajana uraa tehnyt Saukkonen iloitsi päässeensä jakson teeman kautta hieman enemmän omalle maaperälleen. Hän myös arveli urheilukansan myös seuranneen lähetystä ahkerasti – mikä puolestaan saattoi avittaa häntä ja Setälää pääsemään jatkoon, sillä vaikka he olivat pakan pohjimmaisina tuomaripisteissä, yleisöäänet saattoivat heidät jatkamaan edelleen kisassa.

– Se oli häneltä varmaan tunnereaktio, jos kaveri hänen mielestään sai huonoja pisteitä. Me saatiin kyllä ne, mitä me ansaittiin, Saukkonen kommentoi.

Saukkosen yhä jatkuva taival TTK:ssa on herättänyt myös toisenlaisia tunteita joissakin katsojissa. Sosiaalisessa mediassa on esitetty myös kritiikkiä sitä kohtaan, että Saukkonen pysyy kisassa, vaikka parempia tuomaripisteitä saaneita pareja on joutunut kotimatkalle.