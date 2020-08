Mikä röyhkeys! Hitlerin Suomen-vierailun historiallinen tapaamispaikka töhritty – Mannerheimin salonkivaunua erittäin vaikea puhdistaa: "Liikkuiko tekijöiden päässä mitään"

Karttunen on järkyttynyt, sillä salonkivaunun historiallinen arvo on erittäin suuri.

Hitlerin puheita nauhoitettiin salaa salonkivaunussa

"Kyllähän sitä ihmettelee, mitä on mahtanut tekijöiden päässä liikkua"

– Vaunun ulkopinta on puupaneelia, joka on hyvin huokoista. Spraymaali imeytyy syvälle materiaaliin ja sitä on erittäin vaikea puhdistaa. Tärkeintä on, että töhry saadaan pois mahdollisimman nopeasti.