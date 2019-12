Mikä on Malmin lentokentän kohtalo? "Käsillä on riitatilanne", sanoo lentokenttäyhdistys, joka aikoo jatkaa toimintaa edelleen

– Nyt näyttää siltä, että voimme jatkaa toimintaamme samalla tavalla kuin tähänkin asti. Taustalla on Traficomin päätös siitä, että he eivät voi vielä tehdä päätöstä lentopaikan pitoluvan raukeamisesta.

Syynä on Lambergin mukaan se, että maavuokra-asia on tällä hetkellä riitautettuna käräjäoikeudessa. Hänen mukaansa päätösvalta on viime kädessä Traficomilla.