Malmin kentän lentokonesuoja tyhjennettiin lopullisesti lentokoneista – koneet jäävät toistaiseksi ulkosäilytykseen

Koneet ulkosäilytykseen

BF-Lennon koulutuspäällikkö Mark Baker kertoo MTV Uutisille, että hangaarissa on ollut kymmenkunta lentokonetta tähän kevääseen asti.

Bakerin mukaan lentokoneet on siirretty nyt taivasalle, mutta ne säilytetään edelleen Malmilla. Baker mukaan uusi paikka koneille on suunnitteilla Vihtiin Nummelan lentokentälle, minne koneille on tarkoitus rakentaa uusi suojahalli ennen lumien tuloa.