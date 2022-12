Mika Lintilä: Pohjaesitys sähkötuista on valmis, seuraavaksi viisikko käsittelee

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan pohjaesitys sähkönhinnoista kärsivien kotitalouksien tilanteen helpottamiseksi on valmis. Keskeiset ministerit kokoontuivat Lintilän johdolla aamulla kello 8 neuvottelemaan parhaasta kokonaisuudesta.

– Kyllä se on tiivistynyt, ja marssijärjestys on aika selvä. Pohjaesitys on, Lintilä totesi STT:lle eduskunnassa.