Mika Ikonen oli kauhuissaan, kun oma poika jätti työnsä ja alkoi tekemään räppiä – myöhemmin mieli muuttui

Pyry on seurannut koko elämänsä isänsä musiikkiuraa, mutta hän ei ollut oikeastaan ikinä kuvitellut tekevänsä itse musiikkia – ehkä jopa karttoi ajatusta. Lopulta eräs koulupäivä muutti kaiken.

Pyry on nuoruudessaan kokeillut paljon erilaisia harrastuksia, joten hän innostui kaverin ehdotuksesta. Lopulta musiikki jäi Pyryn elämään.

– Me menimme meille ja aloimme tekemään ensimmäistä kappaletta. Heti kun aloin kirjoittaa säkeistöä, tajusin tämän olevan se juttu.

Mika on ollut musiikkialalla pitkään, joten hän yllättyi hyvin paljon poikansa musiikki-innostuksesta.

– Olin aluksi vähän kauhistunut. Olemme hirveän vähän laulaneet yhdessä, ei oikeastaan ikinä. Meillä on ollut kasvatus se, että saat tehdä, mitä haluat tehdä. Musiikki ei ollut se, mistä ajattelin hänen olevan kiinnostunut.

– Pyryllä oli hyvä työ, josta irtisanoutui ja alkoi tekemään räppiä. Olin, että mitä! Kun on ollut pitkään alalla, tietää ettei tämä ole pelkkää juhlaa.

Nykyään Mikan ajatus poikansa musiikkiurasta on kääntynyt ja hän on fiiliksissä asiasta. Ajatus yhteisestä kappaleesta syntyi sattumalta, kun molempia pyydettiin esiintymään samaan paikkaan ja tapahtumajärjestäjä ehdotti, voisivatko he esittää yhdessä kappaleen.