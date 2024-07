Mikä ihme Jude Bellinghamia vaivaa EM-kisoissa? Asiantuntija avaa, mistä on kyse

Englanti on peluuttanut Bellinghamia hyökkäävänä keskikenttäpelaajana, kolmen pelaajan linjan keskellä. Bellingham on usein kuitenkin valunut alas ja hän on osallistunut pelin rakenteluvaiheeseen hyvin varhaisessa vaiheessa.

Tosin. Hän on liikkunut hyvin laajalla säteellä, mikä on Väyrysen mukaan vaikuttanut osaltaan myös toisten tähtipelaajien tekemiseen.

– Kun hän on tehnyt tuota, niin esimerkiksi Phil Fodenin rooli on ollut erilainen. Hän on joutunut sijaiskärsijäksi, Väyrynen toteaa, viitaten siihen, miten Manchester Cityn taituri on jäänyt pahasti statistin rooliin.