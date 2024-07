Briteissä villi kuhina päällä: Englannin johtotähti syrjään EM-kisoissa?

Englannin taival on ollut tuskia täynnä. Se eteni välieriin melkoisen käänteen kautta, kun Sveitsi johti joukkueiden puolivälieräottelua jo 1–0.

Kane on osunut turnauksessa kahdesti.

IMAGO/Pro Shots/ All Over Press

The Athletic kyselee omassa jutussaan, että ”onko Kane nyt Englannin oma Cristiano Ronaldo ?” Tällä viitataan siihen, miten 39-vuotiasta Ronaldosta tuli Portugalille riippakivi tämän kesän turnauksessa.

– (Ivan) Toney on jättänyt positiivisen jäljen, kun hän on hypännyt vaihdosta kehiin Englannin ratkaisuotteluissa. Ollie Watkins pystyy puolestaan tuomaan nopeudellaan erilaisia vahvuuksia pöytään. Kyllä keskustelua voidaan käydä näiden tekijöitä kautta, The Ahtleticin Tim Spiers ja Mark Carey kirjoittavat jutussaan.