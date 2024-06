Mika Väyrynen hämmentyi EM-suosikki Englannista – kahdesta tähdestä huolestuttavia merkkejä

– En tiedä, että vaikuttiko aikainen maali Englannin pelaamiseen. Ei ainakaan positiivisella tavalla. Olisin odottanut, että he olisivat jatkaneet samalla lailla ja pyrkineet tekemään lisää maaleja. Nyt he vain keskittyivät puolustamaan johtoaan. He lähestyivät loppupeliä hyvin varovaisesti, Väyrynen jatkaa.