Presidentin tärkein ominaisuus? Mika Aaltola löytää vastauksen läheltä

Ymmärtää pakinan yhä samoin

– Tietysti se on aika uniikki näkökulma, kun on sen asian keskellä. Se on subjektiivinen näkökulma tietysti.

"En tule vailla suhteita"

54-vuotias Aaltola on tullut julkisuudessa tunnetuksi Ulkopoliittisen instituutin asiantuntijana ja johtajana. Hän on tällä hetkellä virkavapaalla ja tavoittelee presidentin tehtävää valitsijayhdistyksen kautta.

Itsevarmuus herättänyt huomiota

Aaltolan itsevarma esiintyminen keräsi laajaa huomiota, kun hän ilmoitti elokuun alussa Luumäellä lähtevänsä ehdolle. Hän totesi, ettei olisi ryhtynyt ehdokkaaksi, jos jostain löytyisi parempi ehdokas. Ylen haastattelussa hän totesi, että "jos on tietoa ja on taitoa ja on rohkeutta – ja sitä ei muilla tunnu olevan sitä näkemystä – niin sitten on vähän niin kuin velvollisuus lähteä (ehdokkaaksi)".