Mika Aaltola: Palaan töihin maanantaina kello 10

Aaltola aikoo palata töihin maanantaiaamuna kello 10 eikä kommentoi jatkosuunnitelmia.



Mika Aaltolan kannattajat kannustivat Aaltolaa äänekkäästi 1,7 prosenttiin jääneistä ennakkoäänistä huolimatta.



– Tulos oli parempi kuin edellisten vaalien jälkeen, Aaltola vitsaili.



Aaltola sanoi, että hän on nimittänyt politiikan ulkopuolelta presidentiksi pyrkimistä mahdottomaksi tehtäväksi ja myönsi sen olevankin lähes mahdoton tehtävä.



Muun muassa noin 4 000 vapaaehtoisen organisointi ympäri Suomen on ollut haastava tehtävä. Aaltola sanoi, että on pyrkinyt kampanjallaan näyttämään esimerkkiä ja raivaamaan uraa myös muille.