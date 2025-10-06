Miisa Gregovin sisko on kuollut.

Tubettaja ja juontaja Miisa Grekov kertoo suru-uutisen Instagramissaan. Hänen Meri-siskonsa on äkillisesti kuollut.

– Pohjaton suru ja shokki on kohdannut perhettämme. Rakas siskoni Meri menehtyi yllättäen perjantaina 3. lokakuuta, Grekov kirjoittaa.

Hän kirjoittaa toivovansa aikaa ja ymmärrystä ja toteaa, ettei tiedä milloin pystyy palaamaan töittensä pariin.

– Meri-rakas, ikävä on mittaamattoman suuri.

Grokov on puhunut isosiskostaan sosiaalisessa mediassa. Hän on kertonut, että seitsemän vuotta häntä vanhempi Meri on kehitysvammainen. Grekov on kuvaillut siskoaan hyvin rakkaaksi.

–Vaikka on erityinen sisarus, minulle hän on tavallinen sisarus, koska olen siihen tottunut ja minulla ei muusta kokemusta ole, Grekov on kertonut Youtubessa muutama vuosi sitten.