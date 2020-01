Mihin Sanna Marinin hallitus tarvitsee avustajien avustajia? Valtioneuvoston kanslia vastaa: "Työnjako on selkeä"

Sanna Marinin (sd.) hallituksen avustajamäärä on herättänyt keskustelua.

Toissapäivänä uutisoitiin 1,6 miljoonan euron lisäyksestä ministeriöiden toimintamenoihin. Syynä on ministerien paisunut avustajajoukko.

Keitä avustajat avustavat?

Jokaiselle 19 ministeristä ei siis riitä omaa valtiosihteeriä, mutta erityisavustajia on keskimäärin kolmesta neljään ministeriä kohden.

Esimerkiksi valtiovarainministeri Katri Kulmunilla (kesk.) on erilliset erityisavustajat aluekehitysasioille sekä energia- ja ilmastoasioille, sisäministeri Maria Ohisalolla (vihr.) taas talouspolitiikalle ja sisäiselle turvallisuudelle.

Työnkuvaan kuuluu tyypillisiä assistentin töitä

Uusien, keskusteluakin herättäneiden avustajien avustajien tehtävät eivät ole varsinaisesti politiikkaa. Nämä assistentit on palkattu tukemaan erityisavustajien työtä käytännössä.

– Erityisavustajat hoitavat siis poliittisia tehtäviä, heitä avustavat virkamiehet eivät. Tämä työnjako on selkeä ja tehtävien luonne täysin erilainen, hallitusneuvos Kari Peltonen valtioneuvoston kansliasta kertoo.

Avustajan avustaja on investointi

Mikäli erityisavustajia on ja he saavat vieläpä keskittyä tukemaan ministerin poliittista työtä, kun käytännön asioita on hoitamassa avustajan avustaja, voi lopputuloksena olla harkitumpaa politiikkaa, joka ei kuormita poliittisia elimiä ja tuota toimeenpantuna vaikeuksia kansalaisille.