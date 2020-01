Miesvanki syyttää Vantaan vankilan laiminlyövän lakia: Ei pääse hoitamaan laskujaan sähköpostista – yritys on jo konkurssissa ja maksut päätyvät ulosottoon

Mies ei pääse käyttämään omaa sähköpostiaan tietokoneelle, vaikka hänen pitäisi hoitaa sitä kautta yrityksensä laskuja.



Firma on jo mennyt konkurssiin, mutta hän ei pysty vankilassa hoitamaan siihen liittyviä asioita, mikä aiheuttaa hänelle lisää taloudellisia tappioita.



Anonut lupaa sähköpostin käyttöön

41-vuotias mies joutui tutkintavankeuteen lokakuun lopussa. Häntä epäillään muun muassa törkeän kiristyksen yrityksestä.



Mies on tutkintavankeutensa aikana pyytänyt useasti, että hän pääsisi tietokoneelle ja sähköpostiinsa. Se ei ole kuitenkaan onnistunut.

– Vankilassa on neljä tietokonetta vankien käytössä. Meille on periaatteessa annettu oikeus käyttää internetiä, mutta käytännössä sen käyttö on rajoitettu muutamille sivustoille, kuten verkkopankkiin ja poliisi.fi-sivulle, vanki kertoo.



– Sähköpostiin ei pääse vankilan koneilta, mutta minun yritykseni ja henkilökohtaiset laskuni tulevat sinne ja nyt en pääse hoitamaan niitä, mies tuskailee.



Tärkeää todistusaineistoa sähköpostissa

Miehen avustajan mukaan hänen päämiehensä olisi myös oman oikeusturvansa takia tärkeää päästä sähköpostiinsa.

– Suurin ongelma on se, että päämieheni on syytteessä useasta teosta ja hänellä on paljon näihin asioihin liittyviä asiakirjoja ja muuta todistusaineistoa sähköpostissaan.



– Se, että häntä ei päästetä sähköpostiinsa, aiheuttaa hänelle todellisen oikeusturvaongelman puolustautumisen kannalta, varatuomari Janne Nousiainen kertoo.



"Vankila ei noudata lakia"

Tutkintavankeudessa olevan miehen mukaan vankila laiminlyö vankien oikeuksia.

Vuonna 2015 voimaan tulleen vankeuslain mukaan vangille voidaan antaa lupa sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen yhteyksien ylläpitämiseen, toimeentuloon, työ-, koulutus-, oikeus-, sosiaali- tai asuntoasioiden hoitamiseen liittyvästä tai muusta vastaavasta tärkeästä syystä.



Vankeuslaissa sanotaan myös, että vangille voidaan antaa lupa internetin käyttöön toimeentuloon, työ-, koulutus-, oikeus-, sosiaali- tai asuntoasioiden hoitamiseen liittyvästä tai muusta vastaavasta tärkeästä syystä.



Suljetussa vankilassa luvan myöntäminen edellyttää, että vangin pääsy muille kuin luvanmukaisille verkkosivustoille on asianmukaisesti estetty.



– Vankila ei noudata tätä lakia. Minulle väitettiin, ettei minulla ole oikeutta käyttää internetiä, mutta löysin tämän lain. Kun vetosin siihen, minulle sanottiin, ettei vankilalla ole mahdollisuutta järjestää tätä.



Laskuja tulee sähköpostiin

Miesvangille tulee hänen kertomansa mukaan jatkuvasti yrityksensä laskuja sähköpostiin, ja hänen pitäisi päästä joko maksamaan laskut tai kääntämään sähköpostit eteenpäin jollekin, joka voi maksaa laskut.



Lisäksi sähköpostiin tulee yrityksen konkurssipesänhoitajalta ratkaisuja, joihin miehen tulisi ottaa kantaa. Miehellä on henkilökohtaista omaisuutta yrityksen velkojen vakuutena.

Miehen sähköposti vaatii puhelimella kirjautumisen vahvistuksen, joten hän tarvitsisi puhelintaan siksi hetkeksi, että pääsee sähköpostiin.

– Nyt laskuni päätyvät perintäfirmoille ja ulosottoon. Jos ja kun pääsen vapaaksi, minulla on maksuhäiriömerkintöjä, jotka seuraavat minua viisi vuotta. En saa merkinnän vuoksi esimerkiksi puhelinliittymää tai asuntoa vuokrattua.

– Ja kaikki tämä sen takia, että vankila kieltää sähköpostin käytön.

Miehen mukaan hänelle on aiheutunut asian vuoksi jo erittäin merkittävät taloudelliset vahingot.



Miehen yritys toimi ennen konkurssia rakennus- ja kiinteistöalalla. Yritys työllisti parhaimmillaan yli 30 henkeä.



"Muillekin vangeille on aiheutunut vahinkoa"

Mies on tehnyt asiasta syytteennostamispyynnön valtakunnansyyttäjänvirastoon ja vahingonkorvausvaatimuksen Vantaan vankilaa kohtaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen.

Miesvanki on pyytänyt vankilalta myös lupaa tuoda oma tietokone vankilaan, jotta hän pääsisi hoitamaan laskunsa. Se on kuitenkin kielletty, koska tietokoneen tarkistaminen on erittäin vaikeaa.

Miehen mukaan Vantaan vankilan johto myönsi jo hänelle luvan sähköpostin käyttöön, mutta käytännössä tämä ei ole toteutunut.

– Vankilanjohtaja on sanonut, että hän suostuisi tähän, mutta Rikosseuraamuslaitos kieltää sen. Laissa kuitenkin sanotaan, että sähköpostin ja internetin käytöstä päättää vankilanjohtaja tai turvallisuudesta vastaava viranomainen.

– Minulle valehdellaan tässä asiassa koko ajan. Veikkaan, että en ole ainoa. Monelle muullekin vangille ja sen myötä perheelle on aiheutettu taloudellista vahinkoa tämän takia.

Keskushallinto linjaa sähköisestä asioinnista

Vantaan vankilan apulaisjohtaja Jaakko Jokisen mukaan vankilassa noudatetaan Rikosseuraamuslaitoksen linjausta vankien sähköisestä asioinnista.



– Me emme voi säveltää omiamme täällä, koska keskushallinnosta tulee linjaus siitä, miten vangit voivat hoitaa sähköisesti asioitaan. Kaikissa suljetuissa vankiloissa on samat linjaukset, Jokinen kertoo.

Vantaan vankilassa on neljä tietokonetta, joilla vangit voivat asioida tietyillä nettisivuilla.

– Vangit anovat lupaa tietokoneen käyttöön. Koneilla on tietty listaus sivustoja, joilla he pääsevät käymään. Esimerkiksi verkkopankkeihin on pääsy ja vangit maksavat koneilla päivittäin laskuja.

Apulaisjohtajan mukaan vanki voi pyytää sähköpostiasioinnissa apua esimerkiksi avustajaltaan.

– Avustajalla on mahdollisuus tulostaa laskuja ja toimittaa niitä vangille. Vanki pystyy itse maksamaan ne verkkopankissa. Keskushallinto on linjannut ohjeet vankien sähköpostin käytöstä ja me noudatamme sitä, Jokinen sanoo.



Sähköposti mahdollistaa väärinkäytökset

Rikosseuraamuslaitoksen tietopalvelupäällikkö Riku Pammon mukaan vankien sähköinen asiointi on kehittynyt valtavasti viime vuosina.

– Vankiloihin on viimeisen kahden vuoden aikana rakennettu vankien sähköisen asioinnin työasemaympäristö. Se tarkoittaa sitä, että vangeilla on rajoitettu pääsy internetiin, kun aiemmin heillä ei ollut lainkaan tällaista mahdollisuutta, Pammo huomauttaa.



Sähköisestä työasemasta on kaksi eri versiota: toinen suljettuihin vankiloihin, toinen avovankiloihin. Avovankiloissa pääsee liikkumaan internetissä enemmän kuin suljetuissa vankiloissa.



– Suljettujen vankiloiden koneilla ei pääse vielä omaan sähköpostiin. Teknisesti se olisi mahdollista, mutta kyse on valvonnan ratkaisemisesta ja turvallisuudesta. Sähköposti mahdollistaa valitettavasti väärinkäytöksiä ja siihen pitää miettiä valvontakeinot.



Turvallisuussyistä vankiloihin ei myöskään voi tuoda omia tietokoneita tai puhelimia.



Vankipostin kautta saa sähköpostia

Pammon mukaan vankien oman sähköpostin käyttöön on olemassa jo suunnitelma.



– Sähköpostin käyttö vangeille mahdollistetaan alkuvuoden aikana, kun toteutusmalli saadaan päätettyä.

Tällä hetkellä vankien on mahdollista vastaanottaa sähköpostia vankipostin kautta. Siihen voi lähettää vangille omaa sähköpostia.



Pammon mukaan vankeuslaki ei suoraan edellytä sitä, että vangin pitää päästä omaan sähköpostiinsa.



– Laissa on myös tietosuoja-asioita, joita pitää huomioida, hän korostaa.

Hämeenlinnan naisvankila on edelläkävijä

Vankien on jo nyt mahdollista päästä tietokoneilta käyttämään pankkien palveluja, eli esimerkiksi maksamaan laskuja.

– Vankilanjohtaja tekee aina hallinnollisen päätöksen sähköisen asioinnin luvasta, Pammo kertoo.

Jos vankilanjohtaja myöntää vangille luvan, palvelut ovat samat niin tutkinta- kuin vankeusvangeille. Jokaisessa vankilassa on useampia tietokoneita, joilla vangit voivat asioida.



Tietoteknisessä kehityksessä vankiloissa on menty huimasti eteenpäin viimeisen kahden vuoden aikana.



Pammon mukaan tuleva Hämeenlinnan naisvankila tulee olemaan tietotekninen keihäänkärki.