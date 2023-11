Mies teki AK-47-rynnäkkökivääreistä toimivia ja myi tuntemattomille – poliisi etsii sarjatuliaseiden ostajia

Poliisi: Aseita muokattiin toimintakuntoon

Aseita myytiin tietoverkoissa

Viittä epäillään kokonaisuudessa

Poliisin mukaan pääepäilty on kuulusteluissa kertonut hankkineensa aseita, koska hän oli niistä kiinnostunut.



Tähtisen mukaan miehellä on aiempaa rikostaustaa, mutta toistaiseksi ei ole tullut ilmi kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Mies on ollut tutkinnassa hetken aikaa vangittuna, kertoo Tähtinen.



Kokonaisuudessa on epäiltynä kaikkiaan viisi ihmistä. Pääepäillyn lisäksi muita epäillään kaupan rahoituksesta, aseiden hallussapidosta tai niiden saattamisesta taas toimintakuntoon.



Teknisessä tutkinnassa poliisi huomasi, että miehen hankkimat aseet oli deaktivoitu tavalla, joka on nykysäännösten vastainen. Tämän vuoksi poliisi luokittelee osan aseista toimintakykyisiksi deaktivoinnista huolimatta.



Poliisin mukaan rikos paljastui toisen tutkinnan yhteydessä. Tähtinen ei kommentoi STT:lle, millaisesta tutkinnasta on ollut kyse. Asekokonaisuutta koskeva tutkinta on siirtynyt syyteharkintaan.