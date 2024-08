Kuhmoisten asemuseoon on isketty jo kolmesti – nyt pahoinpideltiin omistajakin

Paikalle tullutta omistajaa on tilanteessa pahoinpidelty ja poistuessaan paikalta rikoksesta epäillyt ovat myös törmänneet paikalle tulleeseen paloautoon, poliisi kertoo.

Museo oli alamaailman tähtäimessä

Aaltio lisää, että esimerkiksi mustaruutiaseella uhattu henkilö ei välttämättä tiedä, että kyseessä on mustaruutiase.

– Poliisilla oli lähiaikoina tehtävä, jossa kerrottiin, että kohdehenkilöllä on konepistooli. Siihen jouduttiin varautumaan kuin oikeaan konepistooliin, vaikka se paljastui leikkiaseeksi.

Asemuseosta vietyjä aseita on yhä kateissa 26 kappaletta. Aaltio arveli aiemmin kesällä, että ne ovat päätyneet rikollisiin käsiin ja eteenpäin Etelä-Suomeen. Asemuseo on muutenkin ollut alamaailman tähtäimessä.

Poliisi on paljastanut asiaan liittyen myös joukon oheisrikoksia, muun muassa useita ampuma-ase- ja huumausainerikoksia.

Huumausaineissa yhdistävänä tekijänä on ollut Alpha-PVP, mikä on synteettinen huumausaine. Se on luonnossa esiintyvän khat-pensaan (Catha edulis Forsk) psykoaktiivisen ainesosan, huumeeksi luokitellun katinonin johdos.