Mies luuli poimivansa lelun maasta, ”lelu” olikin käsikranaatti, joka tappoi poimijansa – Ruotsissa 116 käsikranaattihyökkäystä kahdeksan vuoden aikana

Ruotsissa on tapahtunut viimeisen kahdeksan vuoden aikana peräti 116 väkivallantekoa tai sellaisen yritystä, joissa on käytetty aseena käsikranaattia. Asia selviää tuoreesta ruotsalaistutkimuksesta. Määrä on moninkertaistunut vain muutaman vuoden kuluessa. Tutkimuksesta uutisoi Svt.