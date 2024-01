Mies löytyi auton alta kuolleena Vantaalla – poliisi kertoo "kimurantista" tappotutkinnasta

Poliisi sai perjantaina 8. joulukuuta noin yhdeltä yöltä hälytyksen siitä, että Ruukuntekijäntieltä on löytynyt parkkihallin seinään törmännyt henkilöauto ja sen vasemman kyljen alta kuollut 20-vuotias mies.

Tapauksen tutkinnanjohtaja Rauno Jämsä on kertonut MTV Uutisille aiemmin, että moni seikka viittaa yliajon olleen tahallinen. Teosta vangittu taas kiistää tahallisuuden ja kertoo ajaneensa vahingossa ulos tieltä ja aiheuttaneensa uhrin kuoleman.

Jämsä luonnehtii tutkinta "aika kimurantiksi". Tapahtumien kulku on epäselvä, ja epäillyn kertomusta tapahtumista on vaikea selvittää osaltaan siksi, että paikalla ei tiettävästi ole ollut varsinaisia silminnäkijöitä tai valvontakameroita. Hän uskookin, että asia joudutaan ratkaisemaan pitkälle teknisen tutkinnan perusteella.

– Jää nähtäväksi, minkä verran me siitä selville saadaan, hän toteaa.

Epäillyn kertomus on se, että miehillä oli sovittu tapaaminen, vaikka he eivät olleet varsinaisesti tuttuja. Ongelmana on se, että poliisi ei ole pystynyt tätä kertomusta varmistamaan.