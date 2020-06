Viroon pääsee taas! Terminaalissa erikoinen välikohtaus heti aamulla – matkustaja pääsi hyppäämään tavaroineen turvaporttien yli Eckerö Line -pomon edessä: "Yritin kysyä, minne olet menossa"

Yläpuolelta löytyvältä videolta on nähtävissä, kuinka Keronen yrittää ottaa henkilöön kontaktia, mutta matkustaja ei reagoi tähän lainkaan.

"Tämä on mielenkiintoinen keissi"

Länsiterminaalin turvallisuuspäällikkö Eero Laaksonen kertoo MTV Uutisille, että noin puoli yhdeksän aikaan aamulla tapahtunut tilanne on heidän tiedossaan. Matkustaja oli havaittu viranomaisten toimesta myöhemmin yläkerrassa.

Laaksosen mukaan tilanne on tällä hetkellä henkilökunnan selvityksen alla. Tarkoitus on tutkia, oliko tapahtumahetkellä alakerrassa esimerkiksi puutteellinen vartiointi.

– Alakerrassa on turva-alueen raja ja siitä ei mennä läpi ilman asianmukaisia asiakirjoja. Se ei ole missään nimessä suotavaa ja tästä voi jopa tulla sanktioita tällaiselle henkilölle. Tämä on mielenkiintoinen keissi ja me käydään koko ketju läpi. Se, että joku näkee tämän, kiinnostaa myös kovasti meitä.