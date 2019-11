Mies halusi pelastaa vain yhden kanan – osti vahingossa tuhat lintua 1,50 dollarilla

Oletti ostavansa yhden, korkeintaan kaksi kanaa

Myynti oli nettihuutokauppasivustolla merkitty kiireelliseksi. Steve oletti, että myytävänä on erä lintuja, joista huutajat valitsevat haluamansa määrän.

"Olin järkyttynyt, voin sanoa sen verran"

– Kun huuto sulkeutui, ajattelin "tämä on mahtavaa", voisin nyt valita niin monta lintua kuin haluan. Mutta kun puhuin (myyneen) miehen kanssa ja hän sanoi, että huuto olikin tuhannelle kanalle... Hitsit, olin järkyttynyt, voin sanoa sen verran, Steve kuvaili haastattelussa.

Myyjällä erilainen näkemys

Kanoille onnellinen loppu

Tarinalla on kuitenkin onnellinen loppu. Steve kirjoitti kanoista sosiaaliseen mediaan, ja jo 700 lintua on löytänyt uuden kodin. Apuna on eläinsuojeluyhdistys, joka varmistaa, että kanat pääsevät mukaviin koteihin.