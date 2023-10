Mies hakkasi metalliputkella kahta naista ja väliin tulleita miehiä Tampereella – sai lähes kuuden vuoden vankeustuomion

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut vankeuteen nelikymppisen miehen, joka hyökkäili ohikulkijoiden kimppuun Tampereen Hämeenpuistossa heinäkuussa.

Mies osin myönsi syytteet

– Ottaen huomioon teossa käytetty väline ja kovaenergisten iskujen kohdistuminen yksinomaan asianomistajan pään alueelle, (syytetyn) tarkoituksena on ollut tappaa (uhri) tai ainakin hänen on täytynyt ymmärtää menettelynsä varsin todennäköiseksi seuraamukseksi lyöntien kohteen kuoleman. Lisäksi (syytetty) on estänyt (uhrin) avunsaamisen, käräjäoikeus kirjoitti tuomiossaan.