Miehen epäillään syyllistyneen useisiin vakaviin rikoksiin yhden ja saman päivän aikana Jämsässä.
Keski-Suomen käräjäoikeus on vanginnut tänään miehen tämän viikon maanantaina tapahtuneesta rikosryppäästä.
Kenties vakavin rikosepäily koskee yläkouluikäistä pyöräilijää, johon aikuisen miehen epäillään törmänneen tahallaan. Miehen epäillään lisäksi uhanneen suusanallisesti paikalle tullutta sivullista.
Tapauksesta tiedottavan Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan osalliset eivät tunteneet toisiaan. Pyöräilijä ei saanut tilanteessa vakavia fyysisiä vammoja.
Myöhemmin miehen epäillään yrittäneen kohdistaa vakavaa väkivaltaa toiseen, hänen entuudestaan tuntemaansa aikuiseen henkilöön yksityisasunnossa Jämsässä.
Keski-Suomen käräjäoikeus vangitsi miehen todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä, törkeän pahoinpitelyn yrityksestä, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja törkeästä kotirauhan rikkomisesta.