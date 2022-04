Miehen epäillään yrittäneen tappaa toisen miekalla parkkipaikalla Vantaalla – uhri joutui leikkaukseen

– Tapausta on tutkittu meillä Itä-Uudenmaan poliisissa tapon yrityksenä. Esitutkinnan aikana epäilty on kiistänyt syyllistyneensä mihinkään. Epäilty on kertonut lyöneensä uhria miekalla kaksi kertaa, mutta molemmilla kerroilla vaan miekan tylpällä reunalla. Uhrin vammat kertovat kyllä toisenlaisesta väkivallasta, komisario Paavo Ritari kertoo poliisin tiedotteessa..