Michael Schumacherin kuuluisa kotikylä on surullinen näky – aavekaupungiksi muuttunut Kerpen-Manheim katoaa ensi vuonna

Parhaimmillaan noin 1 700 asukkaan vireä pikkukylä Kerpen-Manheim on puolestaan muuttunut aavekaupungiksi. Syynä on alueelle suunniteltu hiilikaivos, jonka tieltä kylä on määrä jyrätä matalaksi. Hambachin avolouhoksen laajennushanke on ollut tekeillä pitkään, minkä johdosta kylä on suurelta osin tyhentynyt asukkaista. Autobildin mukaan kylässä asuu tällä hetkellä 12 ihmistä.