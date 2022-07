Michael Schumacherin ex-manageri jyrähti saksalaislegendan perheelle – "Sen jälkeen olemme kuulleet vain valheita"

– Yritin heti tapahtuneen jälkeen soittaa Corinnalle (Schumacherin vaimo), mutta hän ei vastannut. Soitin Jean Todtille (Schumacherin pitkäaikainen tallipäällikkö) ja kysyin häneltä, että pitäisikö minun mennä tapaamaan häntä sairaalaan. Hän sanoi, että odota – on liian aikaista. Soitin seuraavana päivänä, eikä kukaan vastannut. En odottanut, että he käyttäytyisivät noin. Olen yhä vihainen siitä, Weber sanoi La Gazzetta dello Sportin haastattelussa.

– He jättivät minut lähipiirin ulkopuolelle sanoen vain, että on liian aikaista. Noh, nyt on liian myöhäistä. On mennyt jo yhdeksän vuotta. Ehkä heidän pitäisi kertoa, että mikä tilanne oikeasti onkaan, Weber jatkoi.