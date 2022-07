Michael Monroe sai lahjaksi Lemmyn tuhkaa

View this post on Instagram

– Vastaanotin juuri hyvin erityisen ja koskettavan lahjan. Luodin, jonka sisällä on Lemmyn tuhkaa. Lemmy on kanssamme tänään, Monroe kirjoittaa julkaisun yhteydessä.

Mustakärkisen hopealuodin päälle on kaiverrettu Lemmy, ja luoti lepää kristallisessa rasiassa samettityynyllä. Luodin mukana tuli Motörheadin vesileimalla ja logolla varustettu kirje, mikä on osoitettu henkilökohtaisesti Michaelille.

– Me tiedämme, että Lemmy tunsi monia ihmisiä, mutta piti harvoja ystävänään ja vielä harvempia perheenään. Koska olet yksi noista ihmisistä, me halusimme jakaa pienen palan hänestä sinulle. Näiden tuhkien avulla et pidä pelkästään muistoja, joita sinulla on, vaan pidät myös Lemmyn kanssasi ikuisesti.