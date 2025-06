Michael Jordaniin liittyvä esine myytiin mielipuolisella summalla

Koripallolegenda Michael Jordanin lähes neljän vuosikymmenen takainen keräilykortti myytiin huutokaupassa 2,5 miljoonalla dollarilla eli noin 2,1 miljoonalla eurolla. Asiasta raportoi ESPN.

Myyty kauden 1986–87 kortti on Jordanin tulokaskortti, ja siinä on Jordanin nimikirjoitus. Kauppasumma on kaikkien aikojen korkein Jordanin tulokaskortista maksettu summa ja kolmanneksi korkein julkisissa myynneissä maksettu summa Jordanin korteista.

Ennätyskortti on yhä kaudelta 2003–04 peräisin oleva erityisen harvinainen kortti, josta maksettiin viime vuonna 2,928 miljoonaa dollaria.

Huutokaupan Jordanin tulokaskortista järjesti Joopiter-huutokauppakamari, jonka on perustanut musiikkisuuruus Pharrell Williams. Kortti on vuonna 2022 perustetun Joopiterin ensimmäinen huutokaupattu urheilukeräilykortti.

Michael Jordan.2023 Jacob Kupferman