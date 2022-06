Supertähden vaateosia sisältävä poikkeuksellinen keräilykortti myynnissä – tältä miljoonia maksava harvinaisuus näyttää

– Kortti on täysin ainutlaatuinen ja asiantuntijat uskovat, että se voisi haastaa kaikkien aikojen ennätyksen, mitä on maksettu keräilykortista, Goldin Auctions huutokauppayrityksen toimitusjohtaja Ken Goldin sanoo CNN:n mukaan .

Kortissa on kolme logoa, jotka ovat peräisin Jamesin otteluissa käyttämistä pelipaidoista. Kolme logoa, koska James on pelannut kolmessa eri NBA-joukkueessa: Cleveland Cavaliersissa, Miami Heatissa ja Los Angeles Lakersissa.

Kortin huutokauppa aloitetaan 500 000 dollarista, mutta hinnan uskotaan nousevan yli 6,6 miljoonan, joka on tämänhetkinen ennätyssumma. Se maksettiin viime vuonna Honus Wagner -baseballkortista. Honus Wagner -kortteja on olemassa noin 50 kappaletta, mutta LeBron Jamesin Triple Logoman -kortteja on vain yksi uniikki kappale.