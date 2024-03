Michael Jacksonin lapset tekivät harvinaisen, julkisen näyttäytymisen punaisella matolla

Edesmenneen poptähden Michael Jacksonin lapset Prince, 27, Paris, 25, ja Blanket, 22, tekivät harvinaisen julkisen esiintymisen punaisella matolla 27. maaliskuuta Lontoossa järjestetyssä MJ: The Musical -näytöksen lehdistöensi-illassa. Näytös järjestettiin Prince Edward -teatterissa. MJ: The Musical on Michaelin elämästä kertova musikaali.