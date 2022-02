Michael Jacksonin lapset edustivat harvinaisesti yhdessä – aikuisiksi kasvaneet sisarukset ovat hyvin läheisiä keskenään

Vuonna 2009 menehtyneellä laulajalla on kolme lasta: Prince Michael Joseph, 24, Paris , 23, sekä Prince Michael Jackson II, 19, tuttavallisemmin Blanket, nykyiseltä kutsumanimeltään Bigi.

Kolmikko edusti yhdessä helmikuun ensimmäisenä päivänä MJ: The Musical -musikaalin ensi-illassa Broadwaylla. Musikaali keskittyy Michael Jacksonin vuoden 1992 Dangerous World Tour -kiertueeseen.

Sisarusten välit ovat hyvin läheiset

Sisaruksista vanhimmat, Prince ja Paris poikkesivat ensi-illan punaisella matolla kuvattavana, kun Bigi taas liittyi seurueeseen hieman myöhemmin. Bigillä on ollut ylipäätään tapana pysytellä poissa julkisuudesta.

– Kun olimme lapsia, isäni sanoi: "Voisi olla, että meillä ei ole mitään, mutta kun katsot ympärillesi tässä huoneessa, veljeäsi, siskoasi ja minua, se on kaikki mitä sinulla koskaan on". Se pysyi minun ja sisarusteni mukana ja meillä on niin läheinen suhde, Paris kertoi haastattelussa.