Metallica lahjoittaa kahdelle suomalaisjärjestölle jättisummat

– Lahjoitus on meille erittäin merkittävä. ETKL ja sen 31 jäsenyhdistystä auttavat lähes 22 000 henkilöä vuosittain. Lisäksi ryhmissä ja kohtaamispaikoissa oli 26 000 kohtaamista. Apua hakevien määrä on kasvanut merkittävästi eli noin neljänneksellä viime vuosina. Tämä johtuu siitä, että päihteiden käyttö, lähisuhdeväkivalta, vanhemmuuden haasteet ja mielenterveysongelmat ovat havaintojemme mukaan lisääntyneet lapsiperheissä viime vuosien aikana, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä tiedotteessa.

– Olemme Hopessa todella iloisia, että Metallica ja All Within My Hands -säätiö yhdessä Iveco Groupin kanssa näkevät tekemämme työn arvon ja haluavat osoittaa sille tukea. Lahjoituksen avulla voimme tarjota sadoille vähävaraisten perheiden lapsille mahdollisuuden harrastaa. Tällainen korkean profiilin lahjoitus on myös mukava piristysruiske Hope ry:n vapaaehtoisille ympäri Suomea; se osoittaa, että heidän vapaaehtoistyönsä arvo tunnistetaan jopa kansainvälisillä areenoilla, Hope ry:n toiminnanjohtaja Eveliina Hostila toteaa järjestön tiedotteessa.