Mersu esittelee sähköauton, jolla pitäisi päästä tuhat kilometriä tosielämän olosuhteissa

Monien pettymykseksi saksalaisvalmistaja teki jo viime vuonna se selväksi sen, että Vision EQXX ei ole pääsemässä tuotantoon, vaan kyseessä on konseptiauto , jonka tarkoituksena on auttaa yhtiötä suunnittelemaan yhä energiatehokkaampia sähköautoja. EQXX:n avulla Mersu tutkii, kuinka toimintamatkaa saataisiin pidennettyä ilman akun koon kasvattamista.

Auton akuston energiatiheyden kerrotaan olevan viidenneksen parempi kuin markkinoille olevassa EQS-lippulaivamallissa . Tavoitteena on, että kulutus jäisi alle kymmeneen kilowattituntiin sadalla kilometrillä. EQS:n toimintamatka yhdellä latauksella on parhaimmillaan 740 kilometriä.

Yhtiö on ilmoittanut, että vuodesta 2025 alkaen kaikki sen täysin uudet alustaratkaisut on suunniteltu vain ja ainoastaan täyssähköautoille. Se on myös luvannut lopettaa polttomoottoriautojen myynnin vuosikymmenen loppuun mennessä kaikilla niillä markkina-alueilla, joissa se on tuolloin mahdollista.