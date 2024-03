Merkittävä muutos tulossa: Tarkista tämä asia televisiostasi

Toimi näin Näkyvätkö HD-kanavat televisiosi kanavaluettelossa? Antenni-tv-verkossa HD-kanavat näkyvät paikoilla 21–40 ja kaapeli-tv-verkossa paikoilla 1–20. Jos näiltä kanavilta näkyy ohjelmaa, ei siirtymä edellytä uuden vastaanottimen hankkimista.

Jos HD-sisältö ei näy, kyseessä voi olla joko t aloyhtiön antennijärjestelmän yhteensopimattomuus HD-lähetysten kanssa tai se, että televisiossasi tai digiboksissasi ei ole HD-viritintä. Tarkista asia isännöitsijältä. Jos kyse on jälkimmäisestä, tulee hankkia uusi HD-virittimellä varustettu televisio tai digiboksi, jotta tv-lähetykset näkyvät jatkossakin.

Lähes kaikissa uusissa myynnissä olevissa televisioissa ja digibokseissa on HD-viritin, joka on useimmiten sopiva sekä antenni-tv- että kaapeli-tv-verkkoon, mutta varmista asia myyjältä.