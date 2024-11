Kanavapaikat vaihtuvat antennitelevisioissa huomenna – saattaa aiheutua katkoksia

Ohjeita verkkosivuilla

Traficomin mukaan valtaosalla suomalaisista on jo teräväpiirtoyhteensopiva televisio. Silloin teräväpiirtokanavien pitäisi viimeistään kanavahaun jälkeen näkyä oikein.



Jos käytössä on vielä televisio tai digiboksi, jolla ei pysty katsomaan teräväpiirtolähetyksiä, niin kanavahaun jälkeen perusmuotoiset kanavat näkyvät kanavapaikoilla 21–39.



Mikäli television katselua haluaa jatkaa ensi vuonna tapahtuvan teräväpiirtosiirtymän jälkeenkin, tulee varmistaa, että televisio pystyy vastaanottamaan teräväpiirtolähetyksiä. Mikäli teräväpiirtolähetysten katselu ei onnistu, voi vanhan television rinnalle hankkia teräväpiirto- eli HD-digiboksin.



Jos teräväpiirtokanavat eivät näy taloyhtiössä asuvan televisiossa, neuvoo Traficom kysymään isännöitsijältä, voiko kiinteistön antennijärjestelmällä vastaanottaa teräväpiirtolähetyksiä. Jos kiinteistön valmius on kunnossa, on ongelma todennäköisesti siinä, ettei oma televisio ole teräväpiirtoyhteensopiva.



Mikäli haluaa hankkia vanhan television tilalle uuden teräväpiirtotelevision, muistuttaa Traficom vanhan television oikeaoppisesta kierrättämisestä. Television voi viedä kierrätykseen maksutta, eikä sitä saa heittää sekajätteeseen.



Ohjeita muun muassa television teräväpiirtovalmiuden tarkistamiseen ja kanavahaun tekemiseen voi lukea osoitteesta www.hdtvopas.fi.