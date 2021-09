Merkelin kausi Saksan johdossa päättymässä: Samaan aikaan ehdokkaiden puheet kovenevat

Gallupien suosikkia, Olaf Scholzia Laschet on kovistellut niin poliisitutkinnasta valtiovarainministeriössä kuin mahdollisesta puna-vihreät-puna -hallituksesta.

Laschetin epäonneksi Saksassa on yksi suosittu esimerkki tällaisestakin hallituksesta, Thüringenin osavaltion pääministeri, vasemmistopuolue Linken Bodo Ramelow on johtanut jo kahta puna-vihreät-puna -hallitusta. Ramelowilla on hiljaisena tukenaan – kristillisdemokraatit.