Venäjän aluevesillä lähellä Suomen rajaa havaittiin viime viikolla räjähdyksiä – seismologi: "Lähtökohtaisesti ei mitään poikkeavaa"

Venäläinen Channel 47 uutisoi havainnoista seismologian instituutin raporttiin pohjautuen jo perjantaina. Instituutin automaattisen mittausjärjestelmän mukaan kyseessä on räjäytys tai sortuma.

– Havaitsimme analyysitoimintamme yhteydessä räjähdyksiä kyseisellä alueella. Siinä oikeastaan on meillä oleva tieto, kertoo Helsingin yliopiston seismologi Jari Kortström.

– Melkeinpä viikoittain meidän raporteista löytyy havaintoja, että jossain päin Suomenlahtea on jostain syystä räjäytelty.

"Emme me voi millään tietää, kuka on räjähdyksien takana"

– Kyse voi olla rakennustöihinkin liittyvistä räjähdyksistä. Tai jos jossain on sotaharjoitukset merialueella ja siellä räjäytetään vaikkapa syvyyspommeja, ne näkyvät yhtälailla samankokoisina raporteissamme, seismologi toteaa.

– Ei näissä viime torstain havainnoissa ole mitään sellaista erityispiirrettä, että niissä olisi kyse mistään erityisestä. Mutta emme me voi millään tietää, kuka on räjäytyksien takana tai minkä takia niitä on tehty.